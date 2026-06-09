にかほ市出身の漫画家・藤本タツキさんの作品「ルックバック」の実写映画が今年9月11日公開と発表されました。メインロケ地はにかほ市で、映画監督・是枝裕和さんがメガホンをとり、俳優の出口夏希さんと蒔田彩珠さんがダブル主演を務めます。「チェンソーマン」や「ファイアパンチ」などの代表作で知られる、にかほ市出身の漫画家・藤本タツキさんの作品「ルックバック」。2021年に漫画雑誌アプリの「少年ジャンプ＋」で公