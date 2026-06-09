5月、名古屋市で起きたスイミングスクールのマイクロバスによるひき逃げ事件を受け、市が委託している小学校の水泳の授業の見通しが立っていないことがわかりました。 【写真を見る】スイミングスクールのバスひき逃げ事件で…小学校の水泳授業 見通し立たず 市教委｢日程調整して授業の機会を確保したい｣ 名古屋･南区 5月29日、名古屋市南区で起きたスイミングスクールの送迎バスによるひき逃げ事件では、横断