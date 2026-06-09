アトランタ・ホークスが、クイン・スナイダーHC（ヘッドコーチ）との複数年契約延長に合意した。6月9日（現地時間8日、日付は以下同）、米メディア『ESPN』が報じている。 今回の契約延長は、球団の組織基盤を強化するための動きの一環とみられる。ホークスは5月28日、オンシ・サレーをGM（ゼネラルマネージャー）からバスケットボール運営部門社長へ昇格させるとともに