カプコンが6月6日、ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2026」にて、『ストリートファイター6』の新キャラクター4体を発表。『ファイナルファンタジー7』（FF7）に登場するヒロインの一人で、シリーズ全体でも高い人気を誇るティファ・ロックハートの参戦が明らかになり、ゲームファンに衝撃が走っている。実装は「FF7」リメイク3部作の完結編『リベレーション』の発