（新竹中央社）9日未明、北部・新竹市東区の住宅で爆発があり、2人が死亡、2人がけがをした。新竹市消防局は、漏れたガスに引火した可能性があるとみている。同局によると、午前3時52分、住宅でガスが漏れているようだとの通報を受け、消防隊員が同4時5分に現場に到着。同8分に大規模な爆発が起きたと報告があったため、追加の隊員を派遣して救助活動に当たった。高虹安（こうこうあん）新竹市長は報道陣の取材に、男女2人が死亡し