イオンは6月3日より順次※1、「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など全国約1,250店舗※2で、電子レンジで手軽にスパゲッティが楽しめる、トップバリュベストプライススパゲッティを発売しました。■暑い日の食卓にうれしい新提案近年、夏の猛暑が常態化し、家庭では「できるだけ火を使いたくない」「キッチンに立つ時間を減らしたい」といったニーズが高まっています。※3こうした夏の調理負担に着目し、電子レンジ調