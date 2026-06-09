（台北中央社）衛生福利部（保健省）食品薬物管理署は9日、日本から輸入した生のモクズガニ2ロットが水際検査で不合格になったと発表した。いずれもダイオキシンが基準値を超えて検出された。これを受け、日本からのモクズガニに対する水際検査が強化されている。台湾での「魚、その他水産動物の肉、その加工製品」に対するダイオキシンの基準値は、湿重量1グラム当たり3.5ピコグラム（ピコは1兆分の1）、ダイオキシンとダイオキシ