女性一人ひとりの美しさを引き出す育乳ブラ専門ブランド「glamore（グラモア）」を展開するイーゲートは、同社のシグニチャーである「グラモアブラ」（2026年5月時点で楽天口コミ8,097件★4.47）をメインに、ポジティブな気持ちをもたらすファンデーションを各種開発し続けています。その中でも人気の「ヌーディブラ」が誕生から5周年を迎えリニューアル。「グラモアブラの機能性はそのままで、アウターに響きにくい」という基本コ