MLBが6月6日、Instagramを更新。ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平（31）の幼少期の写真を投稿した。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披露！ファン悶絶 「Baseball players are just big kids at heart」と投稿されたのは、少年野球時代の大谷の写真。大谷が所属した水沢リトルリーグのキャップをかぶ