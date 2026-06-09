「αZ総研」はこのほど、N.D.Promotionが運営する「Nom de plume（ノンデプルーム ）」読者でありトレンドに敏感なZ世代女子を中心としたαZ総研独自のリアルαZ世代コミュニティ所属のメンバーへ、2026年上半期のトレンドの調査を実施しました。その結果を「αZ総研2026年上半期トレンドランキング」として発表。また、「Nom de plume」のαZ世代フォロワー約12万人に聞き、編集部がセレクトした「2026年下半期ネクストトレンド予