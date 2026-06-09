ボス・オープン 大会期間：2026年6月8日～2026年6月14日 開催地：ドイツ シュトゥットガルト コート：芝 結果：[カンタン アリス] 0 - 2 [島袋 将] 試合の詳細データはこちら≫ ボス・オープン第2日がドイツ シュトゥットガルトで行われ、男子シングルス1回戦で、カンタン アリスと島袋 将が対戦した。 第1セットは島袋 将が6-4で先取。第2セットも島袋 将が6-2で制し、島袋 将がセットカウ