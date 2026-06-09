２０２６年６月９日は自宅での施錠や、防犯対策を見直すロックの日です。暑くなる夏に向けて特に重要となるのが窓への防犯対策です。空き巣などの被害にあわないためにはどうしたらいいのでしょうか。「ここもう１回押してもらうとロックがかかる」札幌市中央区の地下歩行空間で、自宅での防犯を呼びかける街頭啓発が実施されました。なぜ６月９日なのかというとー （吉岡記者）「６月９日はロックの日、自宅での防犯が