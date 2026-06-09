2026年6月8日、韓国・SBSは、韓国統一地方選挙で発生した「投票用紙の不足」をきっかけに続くソウル・蚕室の開票所封鎖デモが4日目に入り、思わぬ混乱が起きていると報じた。韓国で3日に行われた第9回全国同時地方選挙および国会議員補欠選挙の投票では、ソウルの松坡区などの一部投票所で投票用紙が不足し、投票が一時的に中止される事態が発生した。それに伴い、有権者の待機や投票の遅延、投票箱の輸送遅延などが続き、論争が拡