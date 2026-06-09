積載容量が世界最大の27万1000立方メートルに達する超大型LNG輸送船の建造が6月9日、中国船舶工業集団傘下の滬東中華造船で始まりました。同船の重要な性能は全面的に高度化され、2028年に引き渡される予定です。 同船は全長344メートルで、国産の最新薄膜（メンブレン）方式タンクを配置し、積載容量や省エネ・環境保護、航行安全など重要な性能面において全方位の高度化を実現します。市場で主流の17万4000立方メートルの従来型