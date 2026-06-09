タレントのヒロミ（61）が、9日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』（毎週火曜後7：00〜）に出演。父の故郷である鹿児島の“グルメ”に懐かしんだ。【写真】これはすごい！ヒロミも興奮した1.1キロ“かつ丼”&幼少期に食べた懐かしのメニューこの日の放送では、毎年恒例、店前に桜が咲いている店を探し、桜前線とともに日本列島を北上する企画。今年は、3人のスタッフで手分けしな