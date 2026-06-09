強豪校でもある熊本市の私立高校チアダンス同好会の生徒5人が、外部コーチからの指導内容などを理由に転校していたことがわかりました。今年2026年3月にメンバー5人が転校していたことがわかったのは、世界大会で優勝経験もある、熊本国府高校のチアダンス同好会です。高校によりますと、去年2025年10月から11月にかけ、保護者から学校に14人の会員を指導していた外部コーチを告発する文書が送られました。