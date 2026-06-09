北海道の知床沖で遊覧船が沈没した事故をめぐり、乗客の家族らが損害賠償を求めている裁判で9日、桂田精一社長が裁判所に出廷しました。◇記者「たったいま被告の桂田精一社長が姿を現しました」沈没事故から4年、知床遊覧船の桂田精一社長がスーツ姿で裁判所に入りました。去年3月の初弁論に続き、2度目の出廷となりました。■争点…出航判断に過失があったかどうかこの裁判は2022年、北海道知床沖で遊覧船が沈没し、26人が