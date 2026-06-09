『東大王』で活躍した“ジャスコ”こと林輝幸が9日、自身のXを更新。結婚を報告した。【写真】祝結婚！東大王を卒業した時の鈴木光＆林輝幸林は「いつも応援してくださっている皆様 関係者の皆様」と書き出し「この度、かねてよりお付き合いしておりました方と結婚いたしました」と報告した。「お相手は一般女性です。妻とは2年前に仕事を通じて知り合い、以来私の大きな支えとなっています」と明らかにした。「『この人とな