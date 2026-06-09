W杯北中米大会に臨む日本代表DF板倉滉（29＝アヤックス）が8日放送のNHK BS「スポーツ×ヒューマンチームを勝たせる存在に〜サッカー日本代表・板倉滉〜」（後11・25）にVTR出演し、“近付きたい存在”について明かす場面があった。22年カタール大会でW杯に初出場。1次リーグでは全試合にフル出場して決勝トーナメント進出に貢献したが、「個の力、スピード、パワー、1対1のところだったりとか力のなさを感じた」と苦い記憶