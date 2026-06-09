安田記念VでJRA・G1史上最年長勝利7日に行われた中央競馬のG1・安田記念（東京芝1600メートル）は、シックスペンス（牡5、田中博）が制した。騎乗した57歳・武豊騎手は、JRA・G1史上最年長勝利。デビュー40周年の記念展示に届けられた花の送り主に衝撃が走っている。本来はアドマイヤズームで安田記念に参戦する予定だった武豊。同馬の回避によって急遽シックスペンスへの騎乗が決まり、きっちり結果を出した。パートナーをG1