お正月の風物詩“箱根駅伝”を、選手側とテレビ局側、2つの視点から描く、10月放送のドラマ『俺たちの箱根駅伝』。生中継を支える新人アシスタントディレクター役に俳優の山田杏奈さん（25）が決定しました。山田さんは、「いい意味ですごく現代の若者っぽい適当さと明るさがあって、先輩の姿を見ながらがむしゃらについていく、ドラマ内でも成長していく姿を見せられるキャラクターかなと思います」と話しました。また、共演の大