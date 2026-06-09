FIFAワールドカップ2026に挑むサッカー日本代表について、サッカー解説者の稲本潤一さんが優勝を期待しました。チームはこの日、大会中の拠点となるアメリカ・ナッシュビルに到着し軽めの調整。5000人を超えるファンが練習を見守りました。稲本さんは選手らの様子に「リラックスしている」と話し、続けて「練習だけで5000人を集めるというのはたぶん過去の代表ではなかったんじゃないかと」と、注目度の高さに驚きの様子を見せます