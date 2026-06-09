フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）は９日、２５日の株主総会で旧村上ファンド系投資グループが議決権を行使しないことに合意したと明らかにした。フジＨＤは経営への圧力を警戒し、東京地裁にグループの議決権行使を禁じる仮処分を申し立てていたが、取り下げた。グループは４月時点で、フジテレビを傘下に持つフジＨＤ株の約４・６％を保有していた。内訳は、村上ファンドを率いた村上世彰氏の長女・野村絢氏が１・７