◇交流戦阪神―ソフトバンク（2026年6月9日みずほペイペイ）阪神は、ソフトバンクの猛打に飲み込まれ、6回の攻撃終了時点で3―10と大きくリードを許した。先発した才木浩人、2番手・椎葉剛がともに3被弾し、球団史上初となる5イニング連続被弾の悪夢。近藤、栗原、牧原大の中軸3人に計4発を浴びた。6回の守りから、3番手として門別啓人が登板した。捕手も、梅野隆太郎から嶋村麟士朗に交代。バッテリーの“ダブルスイ