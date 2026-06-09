９日のカンテレ「よ〜いドン！」では、名物コーナー「となりの人間国宝さん」に登場した透明感女優の姿が話題になった。大阪・中崎町に女優高橋ひかる（２４）が現れ、人生初の街ぶらロケを行った。滋賀県大津市出身と紹介され、意外に軽妙なトーク力で１人で大阪の人たちと交流して、名物コーナーを成立させた。街ぶらロケのコーデは、白の短いレース地のトップスに、濃いデニム地風のワイドズボンにヒール。驚きの小顔と、