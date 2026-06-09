仕事の効率化ツールとして、完全に定番となった生成AI。本稿では、メジャーなアプリ・デバイスに直結した生成AIが、どのようにして生産性を上げるのか、サービスごとに詳説する。今回は、Apple Intelligence。 Apple Intelligenceはココがウリ！●iOSにプリインストールされており、無料かつ無制限に使える。それでありながら、機能はほかの有料AIに劣らないものが多く、高性能なAIを手軽に利用できる。●翻訳、文字起こし、作