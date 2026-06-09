5月1日に第1子出産を発表したモデルでタレントの藤田ニコルが、5月30日に放送されたTBSラジオ『藤田ニコルのニコニチ』(毎週21:00〜)にボイスメッセージを寄せた。藤田ニコル○「本当にお腹の中にこの子がいたんだ」藤田は、「無事に出産しました」と改めてリスナーに報告。「かわいい我が子との生活を穏やかに送っております」と語った。現在の暮らしについては、「ずっとお家にいる生活で、もうちょこちょこ外に出れる時期にはな