初めてでも飼いやすい「おすすめ猫種」5選 1.ラグドール ラグドールは「ぬいぐるみ」という意味の名前を持つ、とてもおとなしくて愛らしい猫種です。 その名の通り、人間が抱っこをすると力を抜いて身を委ねてくれるほど、人が大好きで従順な性格をしています。 体が大きくてシルクのようにふわふわとした美しい長毛が特徴ですが、性格が穏やかなため、初めて猫を飼う家庭や小さな子どもがいる家