大学生の頃、高校時代の恩師の葬儀に参列したA子さん。そこに現れた同級生の姿に違和感を覚えながらも、何も言えませんでした。「知らなかった」では済まされない、身につけておきたい大人としてのマナーについて、改めて考えさせられるエピソードをご紹介します。 突然の恩師の訃報