ドーム周辺も取材NGに５月31日、東京ドームで活動休止前最後となる『嵐』のラストコンサートが開催された。超満員の会場は熱狂と涙に包まれ、５人の絆を証明する歴史的な一夜となったが、その舞台裏では、これまでの芸能界の常識を覆す徹底した「マスコミ規制」が行われていた。「コンサートは嵐のヒット曲を網羅した圧巻のセットリストと、最新の演出テクノロジーが融合した見事なステージ。ファンとメンバーが一体となり、割れん