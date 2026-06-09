歌手・女優のアリアナ・グランデが7日、約7年ぶりとなるカムバック公演となる「エターナル・サンシャイン」ツアーを米オークランドでスタートさせた。7日の初日公演でアリアナは、2024年にリリースしたアルバム「エターナル・サンシャイン」からのヒットシングル「ウィ・キャント・ビー・フレンズ」などをはじめ、「ポジションズ」収録曲、そして7月31日リリースのニュー