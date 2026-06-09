AIスタートアップの公式サイトでよく見る演出をReactコンポーネントとしてまとめたライブラリ「performative-ui」が公開されています。光るボタン、グラデーション文字、プロンプト入力欄など、AI関連サービスのランディングページで見覚えのある表現を実装できる部品集です。performative-ui | AI-native React Componentshttps://vorpus.github.io/performativeUI/AIサービスのサイトを開くと「何でも作れます」と言わんばかりの