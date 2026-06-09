山形県村山市で6月8日、収穫直前のサクランボがクマに食べられるた畑では、9日もクマによるサクランボの食害が確認されました。これを受けて、地元の猟友会は9日午後、箱わなを設置しました。クマの被害に遭った男性「ここも映ってる。目がキラキラしてるのが（クマ）」こちらは6月6日、村山市内のサクランボ畑に設置されていた監視カメラの映像です。1頭のクマがサクランボの木の枝をつかんで実を食べているような様子が確認でき