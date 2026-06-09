山形県西川町から月山に入山したとみられ、7日から行方が分からなくなっている東京都の男性について、警察は9日も捜索を行いましたが、発見には至りませんでした。行方が分からなくなっているのは、東京都品川区の会社員古谷浩幸さん（65）です。警察の調べによりますと古谷さんは7日、西川町月山沢から月山に登山のため入山したとみられています。7日に宿泊施設が連絡したところ、古谷さんは「道に迷った」と話していて、午後7時4