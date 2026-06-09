『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』の公開に先駆けて、2012年公開の『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ［前編］始まりの物語』と『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ［後編］永遠の物語』、2013年公開の『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ［新編］叛逆の物語』の3作品のリバイバル上映が決定した。【写真】『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ［前編］始まりの物語』ビジュアル『劇場版 魔法少女まどか☆