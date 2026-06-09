◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月９日、栗東トレセンＧ１・７勝のキタサンブラックを半兄に持つシュガークン（牡５歳、栗東・清水久詞厩舎、父ドゥラメンテ）は全休日明けの９日、栗東・坂路でゆったりとしたキャンターで２本乗り込んだ。２年の休養明けだった新潟大賞典は１５着に敗れたが、持ち前の先行力は見せつけた。清水久調教師は「何も問題ないですよ。使った分の上積みは