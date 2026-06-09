栃木・宇都宮市中心部の住宅街に出没したクマ1頭が捕獲されたが、複数個体がいる可能性が浮上している。目撃情報は相次ぎ、学校の休校など市民生活にも影響が出ていて警戒が続いている。住宅の敷地内で1頭を捕獲宇都宮市で目撃情報が相次いだクマは、1頭が住宅の敷地内で捕獲された。ただ市内には、まだクマがいる可能性もあり、警戒が続いている。住宅街を流れる川を器用に泳ぐクマ。これは9日午後1時過ぎ、栃木・宇都宮市中心部