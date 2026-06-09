「オスザルがガーッというんだもん。こんなに怖いのは初めて」と、襲われた恐怖を話す女性。女性がサルに襲われたのは6月6日。宮城・白石市内の自宅に向かう道でのことでした。親や子とみられる10匹ほどのサルの群れに遭遇し、持っていたバッグに飛びかかり威嚇してきたりしたといいます。当初、サルは学校の敷地内にいて、斜面を駆け上がり女性に飛びかかったあと、林のほうに逃げていったということです。幸いにも女性にけがはあ