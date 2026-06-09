巨大なクレーンがつり上げた車は、屋根がつぶれ、ヘッドライトやガラスが壊れたボロボロの状態でした。事故があったのは、高知・安芸市にある観光名所の洞窟「伊尾木洞」です。5月22日、軽自動車が転落し、乗っていた50代の女性2人のうち1人が意識不明の重体、もう1人が重傷を負いました。事故から2週間以上が経ち、ようやく車の撤去が行われましたが、巨大なクレーンが使われたのには訳がありました。事故現場周辺は、自生するシ