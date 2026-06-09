クマの目撃情報が相次いでいた栃木・宇都宮市は、10日も市立の小・中学校を休校とし、警戒にあたる方針だ。先週末からクマの目撃情報が相次いだ宇都宮市では、8日から市立の小中学校の一斉休校が続いている。9日午後1時過ぎ、東簗瀬周辺でクマが見つかり、住宅の庭に入り込んだところを午後3時半ごろ、動物園職員らによって捕獲された。市は複数のクマがいる可能性があるとして、10日も小・中学校の一斉休校を決め、引き続き警戒に