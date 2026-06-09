宇都宮市の市街地で捕獲されたクマ＝9日午後（同市提供）宇都宮市は9日、市街地に現れたクマ1頭を、麻酔銃を使い捕獲したと発表した。体重約100キロ、ツキノワグマのオスの成獣とみられ、市中心部では6日以降、目撃が相次いでいた。同市でのクマの捕獲は2020年以来で、市街地では初めてだという。北方の山地から迷い込んだとみられる。9日午後2時過ぎ、JR宇都宮駅の南東約2.5キロの、住宅の軒下にクマがいるのが確認され、県警