◇プロ野球セ・パ交流戦 楽天-巨人(9日、楽天モバイルパーク)1番に起用された巨人の浦田俊輔選手が8球連続ファウルを記録するなど、粘りをみせました。3点リードの5回、先頭で迎えた浦田選手は、楽天先発・荘司康誠投手からカウント2-2となって迎えた5球目、151キロのストレートをファウルにすると、カーブや、スプリット、カットボールなど様々な球種に対応し、8球連続ファウルで粘ります。これには球場もざわつき反応。ベンチで