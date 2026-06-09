逃走する車がクラッシュ。助け出されたのは父親と幼い子供たち4人です。アメリカ・アーカンソー州で5月起きたカーチェイスの映像です。この日、不審な車をパトカーが発見。止まるように求めますが、逃走を始めると、時速160km以上で無理な追い越しに逆走。警察官はこの時、車に子供が乗っていることを知りません。一向に止まる気配のない車でしたが、逃走の終わりは突然やってきます。逃走する車は道路脇でクラッシュ。すると、運