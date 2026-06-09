【トレーニングマッチ】日本女子代表 0−1 南アフリカ女子代表（6月9日／J-GREEN堺）【映像】裸足の乱入者！南アフリカ女子の「フライング歓喜」（実際の様子）FIFAランキング59位の南アフリカ女子代表が、同5位のなでしこジャパン（日本女子代表）に大金星。後半アディショナルタイムには、歓喜のあまりファウルのホイッスルを試合終了と勘違いし、選手がピッチに飛び出すハプニングも発生し、ファンたちがツッコミを入れている