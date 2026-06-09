ナフサショックの影響、今はどうなっているんでしょうか。 【写真を見る】ナフサショックは次のフェーズに？現場はまだまだ“目詰まり感” 不足解消しても価格は…【解説】 政府と現場の実感にはズレが生じていましたけれども、業種によっては、そのズレが少しずつ解消する方向に向かっているのかもしれません。 では、経産省の発表をもとに確認していきましょう。ナフサ関連の在庫はあるのかどうかということなんですが