にんべんは6月1日、東京・日本橋の和ダイニング「日本橋だし場はなれ」で夏季限定メニュー7品を発売した。初夏の訪れを感じる蛸や枝豆など旬の食材の味わいをだしの旨みで引き立てた。暑さで疲れがちな体にやさしく染み渡る夏の特別メニューを提供する。販売期間は8月31日まで。炊き込みご飯は「蛸と枝豆の炊き込みご飯＜1合＞1〜2人前」（税込み1820円）。蛸と旬の枝豆を彩りよく炊き上げた。単品はディナータイムのみ販売。