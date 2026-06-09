ミランが、レアル・マドリードに所属するオーストリア代表DFダビド・アラバの獲得に動く可能性があるようだ。イタリア『Calciomercato』が伝えた。今季は序盤から上位争いを繰り広げながらも、最終的にチャンピオンズリーグ（CL）出場圏外となる5位でフィニッシュしたミラン。現地時間5月26日にはマッシミリアーノ・アッレグリ氏や、スポーツディレクターのイグリ・ターレ氏など上層部を一挙に解任した。新指揮官探しに着手してい