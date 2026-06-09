KREVAが、ファッションブランド ALMOSTBLACKとの新たなカプセルコレクションを、自身と同ブランドのデザイナー 中嶋峻太の誕生日である6月18日にリリースする。 （関連：【画像あり】KREVA、ファッションブランド ALMOSTBLACKとの新たなカプセルコレクション発表） 今回は新たに“GHOST ALMOSTBLACK”ラインとコラボレーションしたコレクションをリリース。ALMOSTBLACK オフィシャルオンラインスト