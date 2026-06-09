皆さんは競技かるたをご存じでしょうか？小倉百人一首の札を取り合う速さを競い合う競技ですが、今年、新しく部活動を作り全国大会出場を目指した高校生たちがいます。青春をかけた舞台で高校生が見つけたものとは。その姿を追いました。 【写真を見る】【特集・前編】“信頼も応援も100%” 目指すは聖地・近江神宮での「かるた甲子園」創部1年目の競技かるた部に密着！（山形） 【後編はこちらから】https://newsdig.tbs.co.j