夏のインターハイを目指す高校総体バスケットボールの県予選は9日、男女の決勝リーグが行われました。男女とも白熱した戦いとなりました。白のれいめい対黒の鹿児島2年ぶりの優勝を目指すれいめいは、15番徳永のシュートなどで得点を伸ばします。一方、インターハイ県予選2連覇を目指す鹿児島はキャプテン7番松下のシュートで反撃。前半は29対26、れいめい3点のリードで折り返しま